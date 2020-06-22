TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

TCMB, 29 Haziran ve 21 Eylül vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 5 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.