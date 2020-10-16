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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

İhaleye, 40 milyar 25 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,25, 13,27 ve 13,28 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,09,14,11 ve 14,13 seviyesinde gerçekleşti.

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