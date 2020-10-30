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TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor

TCMB, BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.
TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

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