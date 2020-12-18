TCMB, yıl sonu enflasyon, dolar kuru, faiz ve büyüme tahminlerini açıkladı

TCMB, reel sektörde ve finans sektörü yetkilileriyle yaptığı Beklenti Anketi’ni açıkladı.

Beklenti Anketi’nde sektör temsilcilerine ekonomik süreci takip etmek için enflasyon, büyüme, faiz ve kur tahminleri soruluyor. Aylık olarak hazırlanan bu ankette sene başındaki tahminler şöyleydi:

Ocak 2020 Beklenti Anketi:

Yıl sonu enflasyon beklentisi: %10,1,

Yıl sonu dolar kuru beklentisi: 6,40,

2020 yılı büyüme beklentisi: %3,4 ve faiz de %11,40 idi.

Merkezin bugün açıkladığı yılın son anketine göre:

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi: Bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken, bu anket döneminde yüzde 14,18 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,77 iken, bu anket döneminde yüzde 10,84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,20 ve yüzde 9,24 olarak gerçekleşti.

Dolar kuru beklentisi: Bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu anket döneminde 7,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken, bu anket döneminde 8,37 TL oldu.

Büyüme beklentisi: Bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken bu anket döneminde yüzde 0,5 oldu. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 oldu.

Faiz beklentisi: BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,84 iken, bu anket döneminde yüzde 16,09 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,74 iken bu anket döneminde yüzde 16,07 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,49 ve yüzde 16,18 olarak gerçekleşti.