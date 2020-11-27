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TCMB zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.
TCMB zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı

Resmi Gazete'de yayımlanan, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ"e göre, Türk lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarılırken, bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklar için gerekli olan kredi büyüme oranı koşulu kaldırıldı.

Tebliğde, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu Kararı ile şeffaflığı, öngörülebilirliği ve para politikasının etkinliğini artırmak amaçlarıyla likidite yönetimi operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek kısa vadeli fonlamanın tamamının politika faizinden yapılmasına karar verilmiş, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda politika faizi artırılarak parasal sıkılaşma gerçekleştirilmiştir" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Bu defa parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Buna göre;      

"Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,

"Zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına,

"Bu doğrultuda Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

"Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına,

"ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1.25 olarak uygulanan komisyon oranının yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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