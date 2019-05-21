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TCMB'dan swap hamlesi: Dolar ve Euro’nun karara ilk tepkisi

TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü.Merkez Bankası TL swap faizini düşürdü, dolar 6,08'e yükseldi
TCMB'dan swap hamlesi: Dolar ve Euro’nun karara ilk tepkisi

Merkez Bankası'dan swap işlemlerine yönelik yeni bir hamle daha geldi. TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdüğünü açıkladı.

Merkez Bankası TL swap faizini düşürdü, dolar 6,08'e yükseldi

TCMB, Nisan ayında Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmişti. Londra swap piyasasında faizler yüzde 1400'ü aşmıştı.

SWAP NE DEMEK?

Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır.

SWAP ORANI NEDİR?

Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı’dır. Kısaca swap türlerine değinecek olursak;

1) Para swapı işlemleri; tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktardaki para birimlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerdir.

2) Faiz swapı işlemleri; gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

3) Çapraz döviz swapı işlemleri; farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşarak gerekli yükümlülüğü yerine getirirler.

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