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TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İhaleye 53 milyar 750 milyon liralık teklif geldi. 

İhalede en düşük ve ortalama faiz yüzde 11,30, en yüksek basit faiz yüzde 11,35 olurken, en düşük ve ortalama faiz yüzde 11,92, en yüksek bileşik faiz ise 11,98 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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