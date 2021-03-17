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TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Matys, "Naci Ağbal'ın son ifadelerinin 'TCMB'nin gerekeni yapmak için hazır olduğu' şeklinde yorumlanması gerek." dedi.
TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor

Yabancı ekonomistler ve stratejistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde artışa gitmesini bekliyor

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin enflasyonu bu yılın ikinci yarısında düşürmek için TL'yi desteklemeye devam edeceğine dair bir işaret vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Enflasyon patikasına dair yukarı yönlü risklerin zayıf TL ve yüksek emtia fiyatlarından dolayı son haftalarda arttığını ifade eden Matys, TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısında Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunduğunu anımsattı.

Matys, dezenflasyonist senaryoların geçerli olduğunu ancak tüketici fiyatlarının ileriki aylarda yüksek kalmaya devam edebileceğini dile getirdi.

TCMB'ın Başkanı Naci Ağbal'ın TCMB'nin kurumsal blog sayfası Merkezin Güncesi'nde, kaleme aldığı "Kalıcı Fiyat İstikrarı İçin Kararlı ve Öngörülebilir Para Politikasının Önemi" başlıklı yazıda "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandığını anımsatan Matys, Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atandığı kasım ayından bu yana piyasalarla iletişiminin mükemmel olduğunu söyledi.

Ağbal'ın son ifadelerinin TCMB'nin gerekeni yapmak için hazır olduğu şeklinde yorumlanması gerektiğini belirten Matys, Merkez Bankasının büyük olasılıkla politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini ifade etti.

"Parasal gevşemeye daha tedbirli yaklaşılması enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığına dair bir işaret gönderebilir"
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin enflasyonu sürdürülebilir bir temelde aşağı çekmek için reel faiz oranlarını yukarıda tutmak zorunda olacağını aktardı.

Tuvey, TL'deki son değer kayıpları ve enflasyonun beklenenden yüksek gelmesinin faizlerde artış ihtimalini yükselttiğini vurguladı.

TCMB'nin politika faizini 100 baz puan artırabileceğini kaydeden Tuvey, daha yüksek bir artışın da sürpriz olmayacağını belirtti.

Tuvey, başarılması durumunda enflasyonu aşağı çekmenin TL için daha destekleyici bir ortam sağlayabileceğini dile getirdi.

Reel faiz oranlarının yüksek seviyelerde tutulması durumunda enflasyonun tek haneleri görebileceğini söyleyen Tuvey, "Parasal gevşemeye daha tedbirli yaklaşılması enflasyonla mücadelenin daha ciddiye alındığına dair bir işaret gönderebilir" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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