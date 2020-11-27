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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolar oldu.
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde arttı

TCMB tarafından, Ekim 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,4 artarak 40,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,8 yükselerek 42,1 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ekimde yüzde 1,3 artarak 26 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 20,7 milyar doları anapara, 5,3 milyar ABD doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 66,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 22,7 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 38,6 milyar dolar oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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