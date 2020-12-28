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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 82,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolar oldu.
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 82,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Kasım 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 0,7 artarak 41,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) kasımda yüzde 6,1 artarak 27,6 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 22,3 milyar doları anapara, 5,3 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 63,4 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 27,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 40,4 milyar dolar oldu.

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