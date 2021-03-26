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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 95,3 milyar dolar oldu.
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Şubat 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 95,3 milyar dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,1 artarak 53 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,4 azalarak 40,7 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) şubatta bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 30,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 25,1 milyar doları anapara, 5,5 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 21,7 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 49,4 milyar dolar oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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