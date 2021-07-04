TDMMB 20'inci yılını kutluyor

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği (TDMMB), kuruluşunun 20. yılında gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, önceki gün Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği (TDMMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı, önceki gün gerçekleştirildi. Birliğin başkanlığına yeniden, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı da olan Mücahit Demirtaş seçildi. Mevcut yönetimin güven tazelediği seçimlerde genel sekreterlik görevine, birliğin kurucu başkanı da olan İlyas Demirci yeniden seçilirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da yeni dönemde yönetime giren isimlerden oldu. TDMMB, Türk kuruluşunun 20. yılında gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, önceki gün Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, birlik onur üyeleri başta olmak üzere Türk dünyası ve akraba topluluklarındaki ülke temsilcileri, mühendislik ve mimarlık camiası, kültür, sanat ve bilim insanları katıldı. Genel Kurul, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından oluşturulan Genel Kurul Divanı ile başladı. Divan başkanlığına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız getirildi. Yıldız, açılış konuşmasında üniversitedeki mimarlık ve mühendislik eğitimi hakkında bilgi verdi.

'TÜRKİYE SALGINI BAŞARIYLA YÜRÜTTÜ'

Yıldız'dan sonra kürsüye çıkan TDMMB Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ise Kovid-19 salgını nedeniyle genel kurul tarihinin ertelendiğini ifade ederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde salgın yönetiminde oldukça başarılı bir süreç geçirdiğini ve aşılama süreçlerinde alınacak mesafe ile salgının Türkiye ve tüm dünya içinde geride kalacağını aktardı. "Pandemi sürecinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, hastalığa yakalananlara şifa diliyorum" diyen Demirtaş, salgın sürecinde başta sağlıkçılar olmak üzere halk sağlığı için çaba harcayan herekse şükranlarını sunduğunu ifade etti.

'BU YIL ULUĞ BEY YILI OLMALI'

Demirtaş, 20 yıldır birlik olarak gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve faaliyetleri özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi. Bu yılın Uluğ Bey Yılı olarak kutlanması için çalışmalar başlattıklarını kaydeden Demirtaş, bu konuda Özbekistan Büyükelçiliği ile ortak faaliyetlerin yapılmasını planladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: "Türk Dünyası Kültür Başkenti Etkinlikleri kapsamında ülkemizin mega projeleri tanıtımının yapılmasında öncü olmak istiyoruz. Ayrıca birlik olarak can Azerbaycan'ın hür şehri olan Türk dünyasının kadim kültür ocaklarından Şuşa'yı Türk dünyası kültür başkenti olması için aday göstereceğiz. Bir bakıma Şuşa'ya iade-i itibar olacak bu hamle ile Karabağ zaferimizi bütün dünyaya ilan etmiş olacağız. Yeni dönemde Türk-İslam şehirleri toplantılarını altı aylık periyotlarla sürdürmek istiyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki yılın ilk yarısında Türkistan ikinci yarısında Afrika'daki Türk izleri toplantılarını düzenleyeceğiz. Üç aylık periyotlarla da Türk dünyasındaki kentlerin tarihi değişimi etkinliklerine devam edeceğiz. Bu kapsamda Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa ve Üsküp'te etkinlikler planlamaktayız."

AK SAKALLILAR MECLİSİ

Genel merkez binasının yapılmasıyla ilgili çalışmaların da başlatıldığını duyuran Demirtaş, binanın tamamlanmasıyla Türk dünyasından Türkiye'ye gelen misafirleri de ağırlayabileceklerini ifade etti. Türk dünyasındaki mimarlık ve mühendislik eserlerinin gelecek nesillere taşımak için çalıştıklarını kaydeden Demirtaş, Türk geleneğinde ciddi bir yeri olan 'Ak Sakallılar Meclisi'nin birlik bünyesinde de oluşturulacağını belirterek, "Ak Sakal kavramının yaygınlaştırılması için birlik olarak bir adım atıyor ve birlik bünyesinde bir Ak Sakallılar meclisi oluşturmak için tüzük değişikliği yaptık" dedi.

İPEKYOLU MEDENİYETLERİ HİZMET ÖDÜLLERİ

Öte yandan Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği'nin kuruluşunun bir dizi etkinlikle sürdürüleceğini duyuran Demirtaş, şöyle konuştu: "İpekyolu Dergisi faaliyetlerine devam edecek ve bu kapsamda İpekyolu Medeniyetleri Hizmet Ödüllerinin verilmesini planlamış bulunmaktayız. Ayrıca İpekyolu Medeniyetleri Belgesel ve Sinema Projesi kapsamında, İpekyolu üzerindeki şehirlerin araştırılması ve mühendislik-mimarlık eserlerinin gelecek nesillere aktarılması kapsamasında da belgesel film ve anları eserlerinin hazırlanması planlanmaktadır."

SEMERKANT'TA DÜZENLENECEK TDMMB

Genel Sekreteri İlyas Demirci ise, 'Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Haftası'nı bir süredir Türk dünyasının en önde gelen abidevi şahsiyetlerine ithaf ettiklerini belirterek, gelecek yıl 21 Haziran'da bu etkinliği Uluğ Bey'in anısına Semerkant'taki türbesinde gerçekleştireceklerini duyurdu. TDMMB, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Günü'nü bu yıl 21 Haziran tarihinde kutlayamadı. Pandemi koşullarından dolayı etkinlik 30 Haziran'da kutlandı. Kutlama kapsamında gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında, Aksakallılar Meclisi'nin oluşturulması, faaliyet raporunun okunması, denetim raporunun okunması, 2021-2022 yılı faaliyet ve tahmini bütçe sunumu, yönetim ve denetim kurullarının ibrası, tüzük değişikliği ve tekliflerin karara bağlanması ve birlik organlarının seçimi de yapıldı.

TDMMB YÖNETİMİ

Bu kapsamda birliğin Onursal Başkanlığı makamında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım kaldı. Birliğin başkanlığına yeniden, Mücahit Demirtaş genel sekterlik görevine, İlyas Demirci yeniden seçilirken, Ahmet Misbah Demircan da yeni dönemde başkanvekili oldu. TDMMB'nin yönetim kurulu üyeleri şöyle: Mücahit Demirtaş, Ahmet Misbah Demircan, Nihat Özdemir, İlyas Demirci, Özgür Ulupınar, Abdullah Eren, Banu Aslan Can, Bilal Çelik, Şadiye Yalçın, Selahattin Bayramçavuş, Yılmaz Batıbay, Merih Karayol, Murat Saraçyakupoğlu, Eren Başer, Yasin Kalafatoğlu, Zafer Gülseven, Ahmet Tunçsoy, Ebru Öz.