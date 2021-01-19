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TDPV'nin 'siyaset ve liderlik' eğitimine başvurular başladı

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), geleceğin lider adaylarını yetiştirmek üzere "siyaset ve liderlik" eğitimi düzenliyor.
TDPV'nin 'siyaset ve liderlik' eğitimine başvurular başladı

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan koordinesindeki Türk Dünyası Siyaset ve Liderlik Akademisi'ne başvurular, internet üzerinden 15 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Akademiye, 18 yaşını doldurmuş, siyasete ilgi duyan, topluma katkı sunmayı düşünen herkes başvurabilecek.

Akademide, bir siyasetçi ve liderde olması gerektiği düşünülen tecrübe ve bilgi birikimini sağlayacak eğitimler verilecek.

Başvurular arasından, en uygun olanlar belirlendikten sonra mart ayı içinde eğitime başlanacak.

Akademiye kabul edilenler için katılım ücreti 250 lira olacak. Yurt dışından başvuranlar, dolar veya avro cinsinden katılım ücretini ödeyebilecek.

Eğitim dilinin Türkçe olacağı ders anlatımları ve sunumlar, Zoom programı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

Akademi öğrencileri, takip edemedikleri dersleri istedikleri zaman şifrelerini girerek vakfın internet sitesinden izleyebilecek.

Akademide en az 40 saat ders programı olacak. Ayrıca üst düzey siyasetçi ve bürokratların katılımıyla tecrübe paylaşımı için sohbetler yapılacak.

Tecrübeli siyasetçilerden eğitim
Dersler cumartesi ve pazar günleri 14.00-16.00 saatlerinde yapılacak. Genel talep olması halinde ders günleri ve saatleri değiştirilebilecek.

Dersleri, konularında uzman ve tecrübeli kişiler, siyasetçiler, bürokratlar ve öğretim üyeleri verecek.

Akademi sonunda yapılacak online sınavda başarılı görülen öğrencilere "Katılım ve Başarı Sertifikası" takdim edilecek.

Akademiye başvurular, kişilerin kısa özgeçmişlerini "akademi@tdpv.org" adresine göndermesiyle yapılabilecek.

Ders programı ve konularına ilişkin detaylara vakfın, "http://www.tdpv.org" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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