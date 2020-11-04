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TDV hayırseverlerin desteğiyle Hatay'da 10 bin fidanı toprakla buluşturacak

Türkiye Diyanet Vakfınca, yurt içinde özellikle yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazanılabilmesi için 14 Ekim'de başlatılan "1 İyilik 1 Fidan" kampanyasına bugüne kadar 30 bin fidan bağışı yapıldı.
TDV hayırseverlerin desteğiyle Hatay'da 10 bin fidanı toprakla buluşturacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "1 İyilik 1 Fidan" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle Hatay'da 10 bin fidanı toprakla buluşturacak.

TDV'nin yurt içinde özellikle yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazanılabilmesi için 14 Ekim'de başlattığı kampanyaya bugüne kadar 30 bin fidan bağışı yapıldı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin orman varlığını koruyup geliştirerek gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakabilmek için kampanya başlattıklarını belirtti.

İslam'ın tabiatla barışık bir dünya düzenini öngördüğünü kaydeden Açık, her insanın ve bilhassa Müslümanın elinden geldiğince bu dünyayı güzelleştirmesi, ağaç dikip toprağı yeşillendirmesi gerektiğini söyledi.

"Ormanları koruma her ferdin asli görevi"
Açık, ağaç ve ormanların vatanın süsü, canlıların nefesi, huzur ve sağlığın yegane garantisi olduğuna dikkati çekerek, ağaç dikmenin insanların faydalanması amacıyla yapılan bir iş olması sebebiyle aynı zamanda ibadet olduğunu ifade etti.

Ormanları korumanın her ferdin asli görevi olduğunu vurgulayan Açık, şunları kaydetti:

"1 İyilik 1 Fidan kampanyası yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü. Bu zamana kadar yaklaşık 30 bin fidan bağışı aldık. Hatay'da yanan orman varlığının yerine ilk etapta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nden itibaren 10 bin fidanı toprakla buluşturmaya başlayacağız. Vatanımızın ağaçlandırılması adına dikeceğimiz bir fidan yarınlarımıza nefes olacaktır. Vatandaşlarımız iyilik seferberliğimizin katlanarak büyümesi ve ağaç sevgisinin milli bir seferberlik haline dönüşmesi için 'BAĞIŞ' yazıp 5601'e göndererek 10 Türk lirası bağışta bulunabilir veya 'bagis.tdv.org' adresimiz ile mobil uygulamamızdan online bağışta bulunabilir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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