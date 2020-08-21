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TDV, Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'ndeki 22 bin mülteciye kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, 4 bin mülteci ailenin yaşadığı Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'ndeki her haneye eşit şekilde pay edilen toplam 21 ton kurban eti dağıtıldığını bildirdi.
TDV, Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'ndeki 22 bin mülteciye kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV)  yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ensar-muhacir ilişkisini en güzel şekilde temsil ettiğini belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İhsan Açık, TDV'nin amacının, dünyanın her tarafında ümmet kardeşliğini tesis ederek ekmeğimizi ve aşımızı muhtaçlarla paylaşmak olduğunu kaydetti. Suriye ve farklı coğrafyalardaki kriz bölgelerinde insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Açık, "Yaşanan acıları bir nebze olsun dindirmek ve insanca bir hayat sürdürebilmeleri için milletimizin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyoruz. Kamplarda kalan ihtiyaç sahibi ailelere bu kapsamda Kurban Bayramı’nda kesimi yapılan kurbanlıkların etlerini ulaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin emanetlerini ulaştırıyoruz"
Açık, Adana’da bulunan ve dünyanın en büyük sığınmacı kampı olarak bilinen Sarıçam Sığınmacı Kampı'nda 4 bin mülteci ailenin sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hayata tutunduğunu belirtti. Kamplara yönelik birçok alanda iyilik projeleri yürüttüklerine işaret eden Açık, şunları kaydetti:

"Şubelerimizle birlikte kamplarda bulunan ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin emanetlerini şubelerimiz aracılığıyla buradaki ailelere ulaştırıyoruz. Ayrıca gıda, temizlik, barınma, mutfak ve giyim ürünleri temel ihtiyaçlar konusunda da ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

İhtiyaçlar kamplara göre karşılanıyor
Açık, daha önce Geçici Barınma Merkezi’nde kalan ailelerin gıda, kırtasiye, giyim gibi ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlatarak, kamplara yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü de TDV'nin yaptığı bu hizmetin Türk milletinin cömertliğinin göstergesi olması acısından çok önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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