TDVS Başkanı Nuri Ünal: Diyanet, ülkemizin ve milletimizin gözbebeğidir

TDVS Başkanı Nuri Ünal son günlerde sosyal medyada hedef haline getirilen Diyanet’i yıpratmanın kimseye fayda getirmeyeceğini söyleyerek, “Eleştirinin bir ölçüsü ve ahlakı olmalıdır. Diyanet, ülkemizin ve milletimizin gözbebeğidir” dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, son günlerde hedef haline getirilmek istenilen Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, Diyanet’i yıpratmanın kimseye fayda getirmeyeceğini aksine birlik ve beraberliğimize zarar vereceğini belirterek, “Diyanet, ülkemizin ve milletimizin gözbebeğidir. Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmiştir. Kurum son günlerde, yeniden günlük kısır tartışma alanı içerisine çekilmek istenmektedir. Eleştirinin bir ölçüsü ve ahlakı olmalıdır” dedi.

GÖREVLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEKTEDİR

Ünal, “Ülkemizde din işleri, geçmişten günümüze çeşitli adlar altında kurulan teşkilatlarla yürütülmüştür. 3 Mart 1924 tarihinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasal bir kurum olarak yurt içi ve yurt dışında, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindedir.”

FARKLI NİYETLER VAR

“Diyanet’in kurumsal yapısının yanında, yöneticileri ile çalışanları, toplumun bazı kesimlerince zaman zaman tartışma konusu haline getirilmiş veya getirilmeye çalışılmaktadır. Çoğunlukla bu tartışmalara, Diyanet İşleri Başkanlığı’na fazla ödenek aktarıldığı gerekçesiyle, bütçe görüşmeleri dönemlerinde daha çok şahit olmaktayız. Diyanet kurumunun, maddi getirisinin olmadığını dile getirenlere az da olsa şahit olmaktayız. Bütün bunların eksik ve yanlış bilgilendirmeden veya farklı niyetlerden olduğu gözlenmektedir” dedi.

ELEŞTİRİNİN ÖLÇÜSÜ VE AHLAKI OLMALIDIR

Günümüzde, sosyal medyanın yaygın, ilkesiz ve bilgisiz bir şekilde kullanılması neticesinde, eleştiri sınırlarını zorlayıcı ifadelere rastlanıldığını söyleyen Ünal, “Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde, yeniden günlük kısır tartışma alanı içerisine çekilmek istenmektedir. Kurumu tartışılır hale getirmenin iyi niyetli olduğunu söyleyemeyiz. Toptancı bir anlayışla, kurumu hedef alan yaklaşımlar asla ve asla kabul edilemez. Yanlış uygulamalar, hatalı söz ve davranışlar varsa, elbette eleştirilebilir ve eleştirilmelidir. Yapılan hatalar ve eksiklikler şahsi olarak değerlendirilmelidir. Bu eleştirilerin de ölçüsü, yol göstericiliği ve bir ahlakı olmalıdır.”

ÜLKEMİZE BİR FAYDA SAĞLAMAZ

“Kurumu eleştireyim niyetiyle, yıpratma ve toplum nezdinde küçük düşürme çabaları ne bunu yapanlara ne de ülkemize bir fayda sağlamaz. Aksine bölünmeye ve ayrışmaya yol açar. Eksik ve yanlış bilgilendirme var ise bu giderilebilmelidir. Konu, kaynağından ve doğru olarak öğrenilmeli, ona göre de davranılmalıdır. Ülkemizin en güzide kurumlarının başında gelen Diyanet İşleri Başkanlığımızın, her düzeydeki yöneticilerine ağır sorumluluklar düştüğü muhakkaktır. Bununla birlikte, önemli görev üstlenen çalışanlarımızın tamamının da bu sorumluluk altında olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir” diye konuştu.

ÖZVERİ İÇERİSİNDE HİZMET ETMEKTEDİR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın milletimizin gözbebeği olduğunu belirten Ünal diyanetin milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edindiğini söyledi. Ünal, görevlilerimizde diriliğini korumaktadır.”

“Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, beraberliği, geleceği ve huzurunun temin ve tesis edilmesi için, yurt içinde ve yurt dışında, kısaca her yerde ve şartta, cefakâr görevlileriyle büyük bir özveri içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Kurumları yok ederek, yıpratarak veya hizmetlerini yok sayarak bir yere ve sonuca varılamaz. Esas olan, kişilerin varsa eksiklikleri veya hatalarının giderilmesinin temin edilmesidir. Cumhuriyetimizin en önemli kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığına yönelik olumsuz söz ve davranışlar asla ve asla kabul edilemez.”

GEREKLİ BİLGİLENDİRMELER YAPILMALI

“Diyanet karıştıranların veya farklı niyetleri olanların, bu güzide kurumumuz hakkında gerekli bilgiye sahip olmadıklarına şahit olmaktayız. Bu sebeple, kurum yetkilileri şeffaf, samimi ve herkesin anlayacağı bir şekilde ve kucaklayıcılığı unutmadan gerekli bilgilendirmelerde bulunmalıdırlar. Kurumumuzun üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, her düzeydeki yetkilileri, söz, davranış ve uygulamalarında, milletçe bütünleşme ve huzurlu bir gelecek anlayışını unutmadan hareket etmelidirler.”

EHLİYET, LİYAKAT, İSTİŞARE, BİLGİ, GÜVENİLİRLİK

“Kur’an ve sünnete dayalı, doğru bilgiyi esas alarak, dünü bilen, günümüz şartlarını anlamış, gelecek hedefleri olan, topluma önderlik, öncülük, rehberlik ve örnekliği olan Diyanet çalışanlarının içerisinden, özellikle idareci ve din görevlilerinin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Günlük siyasi mülahazaların dışında ve üzerinde kalarak; bütün iş ve işlemlerde, ehliyet, liyakat, istişare, bilgi, güvenilirlik, sadece Türk Devletine sadakat ve milletimize hizmet etme anlayışı hâkim kılınmalıdır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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