TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 235 bin 238 dolar ödüllü turnuvada, kadınlar tenisinin en üst seviyedeki oyuncuları mücadele edecek.

Mevcut katılım listesine göre dünya sıralamasında 21. basamakta bulunan Hırvat Petra Martic organizasyona 1 numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuvada son şampiyon Patricia Maria Tig'in yanı sıra eski dünya 2 numarası Svetlana Kuznetsova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Anastasia Pavlyuchenko, Alize Cornet ve Kristina Mladenovic gibi isimler yer alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşecek turnuva D-Smart, Spor Smart ve sportstv ekranlarından naklen yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde geçen sene güzel bir heyecana tanıklık edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Tenis heyecanı nisanda İstanbul'a geri dönüyor. Geçtiğimiz sene çok olumlu geri dönüşler aldık. Turnuva bitiminde WTA Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon yazdığı mektupta, tesisin yapımı ve turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ile ilgili özel olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve şahsıma tebrik ve teşekkürlerini iletti, uzun yıllar ortaklık kurma isteklerini bizzat belirtti. Ülkemiz uluslararası spor organizasyonlarına yaptığı başarılı ev sahipliği ile adından sıkça söz ettiriyor, tenis branşında ise en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler sıralamasında ilk sıralardayız. Müthiş bir ilgi ve memnuniyet söz konusu, bu durum da bizleri her zaman daha iyisini gerçekleştirmek adına teşvik ediyor."