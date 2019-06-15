Tecavüzcü hırsız dehşeti

Ankara’da sabıkalı 19 yaşındaki Enes Açıkgöz, sabaha karşı hırsızlık için girdiği evde 67 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüz etti.

Keçiören’deki dehşet 9 Haziran’da yaşandı. Yalnız yaşayan N.Y., yatak odasında uyuduğu sırada 05.30’da evden sesler geldiğini duydu. Yatağından kalkmaya çalışırken bir anda karşısına biri çıktı. Bıçak tehdidiyle tecavüze uğrayan N.Y. olaydan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Hastaneye kaldırılan N.Y., psikolojik tedavi görmeye başladı.

DÜŞÜRDÜĞÜ ÇAKMAK YAKALATTI

Polis evde yaptığı incelemelerde saldırganın boğuşma sırasında düşürdüğü bir çakmak ve başkasına ait banka kartı buldu. Üzerindeki parmak izinin hırsızlık, oto hırsızlık gibi 5 ayrı suçtan sabıkası bulunan Enes Açıkgöz’e ait olduğu belirlendi. Oturduğu adreste bulunmayan Açıkgöz’ün gidebileceği adresler ve yakın arkadaş çevresi takibe alındı. Yapılan takibin ardından Açıkgöz, parkta yakalandı.

ÇARŞAFTAKİ DELİL

Gözaltına alınan Açıkgöz ifadesinde, “Arkadaşımla gece boyunca parkta alkol aldık, parktan ayrıldıktan sonra tuvaletimi yapmak için eve girdim, tecavüz etmedim” savunması yaptı. Ancak yapılan kriminal incelemede ve çarşaftaki sperm örneklerinden N.Y.’ye tecavüz ettiği ortaya çıkan Açıkgöz tutuklandı. Açıkgöz’ün eve girdiği sırada arkadaşı S.T.’nin ise kapıda gözcülük yaptığı belirlendi. S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.