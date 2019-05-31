Tecrit çağrısı

Pedofili sözleri içinde barındıran sözde kitaba ve ahlaksız yazarına tepki gösteren Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Şenol Metin, “Bu suçların failleri toplumdan tecrit edilmeli, hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır” çağrısında bulundu.

'Zümrüt Apartmanı' isimli sözde kitapta yer alan ve okuyanların kanını donduran pedofili içerikli yazılara tepkiler dinmek bilmiyor. Zümrüt Apartmanı kitaba ve yazarı Abdullah Şevki’ye bir tepki de Eğitim Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin’den geldi.

“ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN ŞUÇLAR DAHA AĞIR CEZALANDIRILIR”

Şube Başkanı Metin, “Hafta içinde önce sosyal medyada dolaşan Zümrüt Apartmanı kitabının kapağı ve bir sayfasının ekran görüntüsüyle irkildik, ürperdik ve korktuk. Ekran görüntüsündeki yalnızca bir sayfasında yazılanlar, değil bir çocuğun yetişkin bir insanın dahi okuyamayacağı iğrençlikte bir karalama dizisi idi. Sonra benzer içerikli başkaca örneklerini gördüğümüzde bunun insanlığın son kalesi çocuklarımızın masumiyetine yönelik organize bir ihanet çalışması olduğunu müşahede ettik. Bütün değer sistemlerinde çocuk masumiyeti ve dokunulmazlığı esastır. Çocukların korunması için özel tedbirler alınır, çocuklara karşı işlenen suçlar diğer suçlara göre daha ağır cezalandırılır” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Pedofili içerikli sözlerin yer aldığı sözde kitaba sert sözlerle tepki gösteren Metin, “Zümrüt Apartmanı adlı paçavra müsvedde ve benzeri paçavraları bize kitap diye yutturmaya çalışan insanımsı esfel varlık, sözde yazar, özde pedofil sapık Abdullah Şevki başta olmak üzere buna benzer suçların failleri taşıdıkları hastalık nedeni ile toplumdan tecrit edilmeli, pedofil sapıklar hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır. Örneklik oluşturması bakımından ilk uygulama Zümrüt Apartmanı adlı paçavra müsveddenin yazarı Abdullah Şevki hakkında uygulanmalıdır. Savcılarımızı çocuklarımıza sahip çıkmaya çağırıyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Buradan yayınevlerine, Kültür Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına da çağrıda bulunuyorum. Lütfen yarınlarımız, çocuklarımızı böylesine iğrenç karalamaların muhatabı yapmayın, bu paçavraların çocuklarımıza ulaşmasına engel olun. Görev ihmali olan kamu görevlileri hakkında gereğini ifa edin. Son olarak bir çağrımda anne babalara; Lütfen, Çocuklarımızın neler okuduklarını, hangi web sitelerinde gezdiklerini kontrol edelim. Mutlaka web filtre programları kullanalım” diye konuştu.

ADEM ORMAN/ HABERVAKTİM-