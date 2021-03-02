Tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu

Keçiören Belediyesi tarafından 10 gün önce bakım ve tedavi altına alınan sahipsiz ördek sağlığına kavuşturularak Doğal Yaşam Parkı’ndaki yeni yuvasına bırakıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde müşahede altında tuttuğumuz ördeğimizi sağlığına kavuşturarak Doğal Yaşam Parkımızdaki diğer ördeklerimizin yanına bıraktık. Bu güzel canlımızı bize ulaştıran duyarlı hayvansever vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz.” dedi.

YENİ YAŞAM ALANINA ALIŞTIRILIYOR

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bir hayvansever tarafından belediyeye getirilen sevimli örediğin bakım ve tedavilerini tamamlayarak ona Doğal yaşam Parkı’nda yeni yaşam alanı sundu. Doğal Yaşam Parkı’ndaki yetkililer ise minik ördeği yeni yaşam alanına alıştırmak için onu bir süre yakın gözetim altında tutacak.

BAŞKAN ALTINOK: TEKNOLOJİK YENİ CİHAZLAR ALDIK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaralı ve bakıma muhtaç olan canlılara Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kazandırdıkları teknolojik yeni cihazlarla müdahale edildiğini söyleyerek, “Yüce Rabbimin yarattığı dilsiz, güzel ve masum canlılarımızın bizlerde vebali ve sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Nerede bir canlımız zor durumda kalsa belediye ekiplerimiz olay yerine giderek bu can dostlarımızın yaşaması için anında müdahale ediyorlar.” ifadelerini kullandı.