Tedbiri Elden Bırakmayın

Koronavirüs kısıtlamaları bugün itibariyle kaldırılıyor. Gazetemize konuşan Sosyolog Fatih Akdemir, salgının bitmediğine dikkat çekerek, “Kısıtlamalar kalkıyor; ancak virüs hala aramızda, tedbiri elden bırakmayalım” uyarısında bulundu.

Sosyolog Fatih Akdemir, kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin gazetemize bilgiler verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz yani bugün itibariyle kaldırılıyor. Türkiye’de artık normalleşmeye gidiyor. Uzmanlar, normalleşme sürecinde salgının bitmiş olarak algılanmaması ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI SALGININ BİTTİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Kaldırılan kısıtlalar ve yeni normalleşme sürecine ilişkin gazetemize konuşan Sosyolog Fatih Akdemir, “Bu normalleşme sürecini Kovid’den önceki hayata dönüş olarak algılamamalıyız. Eğer öyle algılanırsa en büyük yanlış burada başlar. Kontrollü normalleşme sürecini ve amacını iyi anlamak ve anlatmak gerekiyor. Henüz salgın bitmiş değil, kendimizin ailemizin ve çevremizin sağlığını düşünüyorsak tedbirleri elden bırakmayacağız. Kısıtlamaların kaldırılması salgının bittiği anlamına gelmiyor, virüs hala aramızda ve dünyaya tek kişiden yayıldığını unutmayalım” dedi.

DESTEKLER DEVAM ETMELİ

Salgın sürecinde pandeminin olumsuz etkisini azaltmak için devletin esnaf ve vatandaşlara önemli desteklerde bulunduğunu kaydeden Akdemir şöyle devam etti: “Normalleşme sürecinde de büyük fedakarlıkla görevini yapan sağlık çalışanları desteklenmeye devam edilmeli, gerekli ekipman ve ortamları hizmetlerini en düşük riskle yerine getirmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Eğitim kurumları dijital alt yapılarının geliştirilerek uzaktan eğitim sisteminin son derece etkin kullanılabilir düzeye getirilebilmesi gerekmektedir. HES kodu uygulamasının daha yaygın ve her alanda kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Salgın sürecinde maddi yönde olumsuz etkilenen esnaf ve işsiz kalmak zorunda olanlar için daha geniş ekonomik eylem planları yapılması gerekmektedir.”

HIZLI VE BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTILAR

Normalleşme sürecinde yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğü aktaran Akdemir, “Yerel yönetimler Kovid-19 sürecinde vatandaşa en yakın hizmet sunumu ve doğrudan temasta bulunan kurumsal birimler olmuşlardır. Kovid-19 salgını ile mücadelede Türkiye’de yerel yönetimler uluslararası şehir örneklerinde görüldüğü gibi pandemi ile mücadele sürecinde en önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu dönemde yerel yönetimlerin sınırlı kaynaklarına rağmen hızlı ve başarılı uygulamalara imza attıklarını söylemek gerekir. Bu yeni süreçte de yerel yönetimler gerekli desteklerini sürdürmelidir” dedi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SIKLAŞTIRILMALI

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından oluşacak insan kalabalığına dikkat çeken Akdemir, “Kent genelinde yüzeylerin ve mekânların hijyenlerinin sağlanmasına yönelik uygulamalar ve dezenfeksiyon çalışmaları, yerel yönetimlerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı en temel önlemlerin başında gelmektedir. Normalleşme sürecinde de, kent içi dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürmeli, vefa destek çalışmaları, maddi yardım desteği, gıda ve temizlik paketi desteği, sıcak yemek dağıtımı, alışveriş desteği, evde bakım desteği, evsiz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik barınma desteği devam etmelidir. Her zaman olduğu gibi maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-