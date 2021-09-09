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Tedbirler Alınıp Yasaklar Uygulanmalı

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Abdulkerim Solak

2021 yılının son çeyreğine girdiğimiz şu günlerde yaşanan olaylara seyirci kaldığım için üzülüyorum.
Öyle ki; korona virüsü hep beraber yenelim diye beklerken, korona virüsün artmasına hep beraber destek oluyoruz.
Aşı olmak veya olmamak mesele değil ancak; toplum içerisinde oluşturduğumuz görüntü hiç hoş değil.
Okullar yüz yüze eğitime açıldı diyoruz. Bu çok güzel bir durum ancak okul önlerinde mesafesiz ve maskesiz çok çirkin bir görüntü var.

Eminim aileler çocukları yüz yüze eğitime başladılar diye mutlular ancak, okulların tekrar kapanması için her yolu deniyorlar.
Aynı şekilde toplu taşıma araçlarında da, mesafenin unutulduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca da "bu korona bitmez" diyesi geliyor insanın.
Yaşanan şu süreç içerisinde tedbirlerin alınıp, yasakların uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
AVM'lerden tutunda, toplu taşıma araçlarına, pazar yerlerinden girinde, dinlenme tesislerine, okullardan tutunda, tatil beldelerine kısacası hemen ülkenin tamamında oluşan görüntü hiç iç açmıyor. 
Aşı olmamış insanlar olabilir ancak, aşı olan vatandaşlarımızın korona tedbirlerine ne kadar uyum sağladığı daha önemli.

"Biz aşı olduk, hadi gezelim tozalım demekten" ise; "aşı olduk ama mesafemizi korumaya özen göstererek gezelim tozalım" demek daha yararlı olacaktır.
Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulu'nun Ekim ayına geç kalmadan acil tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorum.
Her gün en az 200 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde henüz bir yasak uygulanmıyor oluşu, gidilen yolun yol olmadığını apaçık gösteriyor...
 

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