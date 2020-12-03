Tedbirler iyi de destekler nerede?

Kovid-19 salgınının tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de şiddetini artırması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı.

Tedbirler ekonomik desteklerle tahkim edilmeyince, bu durum en çok esnafları vurdu. Her gün farklı bir sektörden adeta “yardım çığlıkları” yükseliyor.

“Her tedbirde en çok esnaf etkileniyor”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Mart ayından bu yana çok zor günler geçiren esnafın, kısıtlamalardan da en çok etkilenen kesim olduğunu belirterek, “Alınan tedbirler ile kapanan ya da çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafımız çok zor günler geçiriyor. Esnaf hibe destekleri bekliyor. Kısıtlama sürecinde 415 meslek kolunda çalışan esnafımız zor durumda” dedi. Palandöken, “Faizsiz krediden çok, esnafımız ve yanında çalışanları için nakit desteği verilmeli” diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında en çok olumsuz etkilenen esnaf kesimi için kayda değer destekler beklediklerini kaydetti. 415 meslek kolundaki A’dan Z’ye tüm esnafın Mart ayından bu yana belini bir türlü doğrultamadığına işaret eden Palandöken, “Öncelikle esnafın kendisine ve yanında çalışanları için asgari ücret düzeyinde nakit desteği, daha sonra kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gibi desteklerin verilmesi artık şart hale geldi” dedi.

ESNAFIMIZ DESTEK BEKLİYOR

Palandöken, konuyla ilgili olarak açıklamada şunları kaydetti: “Mart ayından bu yana pandemiden ve belirli aralıklarla alınan tedbirler ile kapanan ya da çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafımız çok zor günler geçiriyor. Tam işlerini yoluna koyacakken yeni tedbirler yine belini büküyor. Tüm tedbirlere harfi harfine uyan ve riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Faizsiz krediden çok, esnafımız ve yanında çalışanları için nakit desteği verilmeli. Kapalı oldukları dönemde elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olmalılar ve pandemi sonrası da bu faturalardan vergiler kaldırılmalı. Öte yandan vergi, prim, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmeli. Yeni yapılandırma tekrar görüşülerek, en az 6 ay ödemesiz 60 ay vade olarak yeniden düzenlenmeli. Yüzde 70’i kiracı konumunda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalı.”

KISITLAMA DÖNEMİNDE ESNAF SİFTAH DAHİ YAPAMADI

Servisçi, kantinci, kahvehaneci esnafının en çok mağdur olan kesim olduğunu hatırlatan Palandöken, “Okulların kapanması ve daha sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle kantinci ve servisçi esnafımız deyim yerindeyse siftah yapamadı. Aynı şekilde kahvehaneci esnafımız da oyunların yasak olması nedeniyle vatandaşların çay bile içmeye gelmemesinden önemli ölçüde olumsuz etkilendi. Yalnızca çay sattığında ise dükkânın günlük giderlerini dahi karşılayamadı. Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız araç muayene ücreti, plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. Kahvehaneci esnafımızla birlikte bu esnaf kesimlerimize ivedilikle nakdi destek sağlanmalı” şeklinde söyledi.