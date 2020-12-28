  • BIST 1.439
  • Altın 449,775
  • Dolar 7,4179
  • Euro 9,0614
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Tedbirler sonuç verdi, Başkent'in rengi yeşile dönüyor

Son haftalarda alınmaya başlanan önlemlerle beraber Başkent’in koronavirüs haritası değişti. Vaka sayılarının Başkent genelinde düştüğü gözlemlenirken yaz aylarından sonra ilk kez haritanın büyük orada maviden kırmızıya döndüğü görüldü. 
Tedbirler sonuç verdi, Başkent'in rengi yeşile dönüyor

Son dört haftada uygulanmaya başlayan hafta içi 21.00’den 05.00’e kadar, hafta sonu ise tüm gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs vakalarında düşüş sağladı. Günlük Türkiye genelinde vaka sayıları 30 binli rakamlardan 20 binin altına düştü. Türkiye’nin ikinci büyük kenti Başkent’te de vakalar düşerken Hayat Eve Sığar Uygulaması’nda bulunan koronavirüs haritasında yaz aylarından sonra ilk kez mavi renk hakim olmaya başladı. 

whatsapp-image-2020-12-28-at-11.03.20-(1).jpegwhatsapp-image-2020-12-28-at-11.03.20.jpeg

VAKALAR VE TEMASLILAR DÜŞÜYOR 
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan koronavirüs vakalarına göre önlemlerin vaka sayısını düşürdüğü görülüyor. Kısıtlamaların etkisini göstermediği ilk iki hafta rakamlar 30 binlerdeyken üçüncü ve dördüncü haftalarda günlük vaka sayılarında 20 binli rakamların altına inildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vakaların düştüğüne ve vatandaşların önlemlere uymaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak” dedi. 

whatsapp-image-2020-12-28-at-11.03.21-(1).jpegwhatsapp-image-2020-12-28-at-11.03.21-(2).jpeg

BAŞKENT’TE HARİTA MAVİYE DÖNDÜ
Vakaların düşmesi HES uygulaması üzerinde görülen yoğunluk haritasına da yansıdı. Başkent’te vakaların en yoğun olduğu ve yoğunluk renginin koyu kırmızı olduğu Keçiören, Sincan, Yenimahalle gibi ilçelerde renk kırmızıdan maviye dönerken küçük noktalarda yoğunluk yaşadığı görülüyor. Beypazarı, Kahramankazan, Kızılcahamam gibi çevre ilçelerde de haritaların büyük oradan mavi olduğu görülüyor. Kırmızı rengin diğer ilçelere göre yoğun olduğu ilçenin ise Mamak. İlçede kırmızı bölgelerin yoğunluğu dikkat çekiyor. 

whatsapp-image-2020-12-28-at-11.03.21-(3).jpegwhatsapp-image-2020-12-28-at-11.03.21.jpeg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 28 Aralık 202028 Aralık 2020 Pazartesi 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 28 Aralık 2020 - ASKİ28 Aralık 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 28 Aralık 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ28 Aralık 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 28 Aralık 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ28 Aralık 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?28 Aralık 2020 Pazartesi 09:00
  • Minik Mira Lina için destek zamanı28 Aralık 2020 Pazartesi 05:03
  • Bi 50 Liranız Var mı Acaba?28 Aralık 2020 Pazartesi 04:02
  • Birinci Meclis'te İstiklal Marşı önerisi28 Aralık 2020 Pazartesi 03:05
  • Ne Umduk Ne Bulduk!28 Aralık 2020 Pazartesi 02:04
  • Başkan Mansur Yavaş müjdeyi verdi - En düşük maaşının 3100 TL olacak28 Aralık 2020 Pazartesi 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti