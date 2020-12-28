Tedbirler sonuç verdi, Başkent'in rengi yeşile dönüyor

Son haftalarda alınmaya başlanan önlemlerle beraber Başkent’in koronavirüs haritası değişti. Vaka sayılarının Başkent genelinde düştüğü gözlemlenirken yaz aylarından sonra ilk kez haritanın büyük orada maviden kırmızıya döndüğü görüldü.

Son dört haftada uygulanmaya başlayan hafta içi 21.00’den 05.00’e kadar, hafta sonu ise tüm gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs vakalarında düşüş sağladı. Günlük Türkiye genelinde vaka sayıları 30 binli rakamlardan 20 binin altına düştü. Türkiye’nin ikinci büyük kenti Başkent’te de vakalar düşerken Hayat Eve Sığar Uygulaması’nda bulunan koronavirüs haritasında yaz aylarından sonra ilk kez mavi renk hakim olmaya başladı.

VAKALAR VE TEMASLILAR DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan koronavirüs vakalarına göre önlemlerin vaka sayısını düşürdüğü görülüyor. Kısıtlamaların etkisini göstermediği ilk iki hafta rakamlar 30 binlerdeyken üçüncü ve dördüncü haftalarda günlük vaka sayılarında 20 binli rakamların altına inildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vakaların düştüğüne ve vatandaşların önlemlere uymaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak” dedi.

BAŞKENT’TE HARİTA MAVİYE DÖNDÜ

Vakaların düşmesi HES uygulaması üzerinde görülen yoğunluk haritasına da yansıdı. Başkent’te vakaların en yoğun olduğu ve yoğunluk renginin koyu kırmızı olduğu Keçiören, Sincan, Yenimahalle gibi ilçelerde renk kırmızıdan maviye dönerken küçük noktalarda yoğunluk yaşadığı görülüyor. Beypazarı, Kahramankazan, Kızılcahamam gibi çevre ilçelerde de haritaların büyük oradan mavi olduğu görülüyor. Kırmızı rengin diğer ilçelere göre yoğun olduğu ilçenin ise Mamak. İlçede kırmızı bölgelerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA