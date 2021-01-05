  • BIST 1.482
  • Altın 463,472
  • Dolar 7,4169
  • Euro 9,1017
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Tedbirlere uymadığı için 24 kez ceza kesilen esnafın iş yeri mühürlendi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken restoranına müşteri almaya devam eden ve bugüne kadar 24 kez ceza yazılan Erkan Cinbir'in (39) iş yeri mühürlendi.
Tedbirlere uymadığı için 24 kez ceza kesilen esnafın iş yeri mühürlendi

Çaycuma ilçe merkezinde restoran işleten Erkan Cinbir'e koronavirüs tedbirlerini ihlal edip müşterilerine yemek servisi yapmaya devam etmesi ve maske takmadığı gerekçesiyle bugüne kadar 24 ceza yazıldı. Ceza yazıldığı anın görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Cinbir'in 'genelge beni bağlamaz' sözleri tepki çekti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yerinin girişine, “Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz” yazısı da asan Cinbir'in iş yeri Çaycuma Kaymakamlığı kararıyla koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 15 gün süreyle kapatıldı. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri karar doğrultusunda Cinbir'in iş yerini mühürledi. Cinbir, karara itiraz için gittiği polis merkezinden görevli iki memur tarafından dışarı çıkartıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı05 Ocak 2021 Salı 15:13
  • Tarihi eser kaçakçılarının evinden cephanelik çıktı: Gözaltındaki bir kişide FETÖ şüphesi05 Ocak 2021 Salı 15:12
  • Siirt'te son bir yılda 31 terörist etkisiz hale getirildi05 Ocak 2021 Salı 14:54
  • İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama05 Ocak 2021 Salı 14:41
  • Husumetlilerinin evini basıp, 4 kişiyi vurdular05 Ocak 2021 Salı 14:40
  • Bakan Selçuk, Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret etti05 Ocak 2021 Salı 14:39
  • Sevgi'nin öldürülmesine tanık olan ailesi konuştu: Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, bir şey yapamadık05 Ocak 2021 Salı 14:38
  • Ukraynalı Kristina son mesajını sevgilisine yollamış; 'Ben ölürsem aileme bakar mısın'05 Ocak 2021 Salı 14:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı05 Ocak 2021 Salı 14:19
  • Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı05 Ocak 2021 Salı 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti