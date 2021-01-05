Tedbirlere uymadığı için 24 kez ceza kesilen esnafın iş yeri mühürlendi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken restoranına müşteri almaya devam eden ve bugüne kadar 24 kez ceza yazılan Erkan Cinbir'in (39) iş yeri mühürlendi.