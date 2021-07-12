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TEDÜ’nün 5 ve 6'ncı dönem mezunları kep attı

TED Üniversitesi'nce (TEDÜ), pandemi nedeniyle geçen yıl yüz yüze gerçekleştirilemeyen mezuniyet töreni, bu yıl 2019-2020 ve 2020-2021 mezunları için ayrı ayrı düzenlendi.
TEDÜ’nün 5 ve 6'ncı dönem mezunları kep attı

TEDÜ, 2019-2020 ve 2020-2021 mezunları için tören düzenledi. TED Ankara Koleji Vakfı İncek Kampüsünde düzenlenen törene, TEDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Rektör Prof. Dr. Belgin Ayvaşık, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ertuğrul Dokuzoğlu, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Aclan Acar, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hakan Ateş, TED Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Batuhan Önder katıldı.

"BAŞKALARININ KOPYASI OLMAYIN"

Pehlivanoğlu, TED Üniversitesinin fark yaratmak hedefiyle kurulduğunu belirterek, "Başka bir üniversitenin mümkün olabileceğini göstermek, bizim için çok önemliydi. Doğru yolda olduğumuzun en önemli kanıtı, siz mezunlarımız ve TEDÜ’nün kanatları altında yol alan gençlerin başarılarıdır. Sizler gibi milli değerlerimizi özümsemiş, yaratıcı, meraklı ve özgür düşünceli gençler yetiştirmiş olmak, bizler için büyük onur. Bundan sonra da attığınız her adımda, TED ailesinin bir mensubu olduğunuzu hissedeceğiniz ve hissettireceğinizden eminiz. Unutmayın, sahip olduğunuz diplomanın anlamı, akademik bir kazanımın çok çok ötesinde. Sorumluluklarınız eğitim sürecinizde olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecek. Unutmayın, siz eşsizsiniz, başkalarının kopyası olmayın. Özgün olun, kendinize inanın. Çünkü biz size inanıyoruz" dedi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı üniversite birincisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Programı mezunu Nur Orak olurken, 2020-2021 Eğitim Öğrenim yılı üniversite birincisi ise, Fen - Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Programı mezunu Gizem Atak oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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