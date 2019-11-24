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Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu

Kick boks milli takım forması giyen Jandarma Teğmen Metin Yürük (26), kazandığı 10 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğünün ardından dünya şampiyonasında da altın madalyanın sahibi olmayı hedefliyor.
Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu

Kayseri'de oturan Metin Yürük, 8 yıl önce ilgi duyduğu kick boksta farklı kategorilerde 5 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Üniversitede beden eğitimi öğretmenliğinden mezun olduktan sonra askeri sınavlara giren Metin Yürük, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda takım komutanı olarak görev aldı. Kick boksa devam etmek isteyen Jandarma Teğmen Metin Yürük, Jandarma Gücü Spor Kulübü'nde 3 yıl önce antrenmanlara başladı.

Milli takım formasıyla 3 yılda 10 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa kupası birinciliği kazanan Metin Yürük, ocak ayında Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, 26 Kasım'da Antalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Hedeflerini anlatan Metin Yürük, "Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum. Şampiyonluğumu şehit ve gazilerimize armağan etmek istiyorum. Dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağımızı göndere çektirip, ülkeme armağan etmek en büyük gururum olacak" diye konuştu.

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