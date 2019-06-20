Tehlikeli çöp konteynerleri

Son günlerde Başkent’in belirli noktalarında yaşanan sel olayları nedeniyle akıntıya kapılan seyyar çöp konteynerleri, araçların korkulu rüyası olmaya başladı.

Başkent’te Haziran ayında etkili olan sağanak yağış belirli noktalarda taşkınlara ve sele neden olurken Çok sayıda maddi hasarı da beraberinde getirdi. Otomobillere en çok zararı sel sularının yanı sıra eğimli yollarda duran ve herhangi bir montesi bulunmayan demir çöp konteynerleri verdi. Özellikle Mamak’ta pek çok araca yolda bu konteynerler çarptı. Vatandaşlar Mamak Belediyesi’nden bir daha yaşanması ihtimaline karşı bu konteynerlerin sabitlenmesini istiyor.

CİDDİ HASARLAR VERİYOR

Sel sularına kapılan konteynerler yokuş aşağı hızlanarak adeta birbiri ile yarışıyor. Suların şiddeti ve hızıyla metal konteynerlere araçlara çarparak durabiliyor. Çoğu vatandaş hızlanmadan konteynerleri tutmaya ya da önüne engel olmaya çalışsa da bu pek mümkün olmuyor. Özellikle Mamak Boğaziçi’nde şiddetli yağışla beraber eğimin de ivme kazandırmasıyla konteynerler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaşanan bu olaylar konteynerlerin yerlerine monta edilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı.

BİR YERE BAĞLANABİLİR

Araçları hasar gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken bazı ilçelerde olduğu gibi Mamak’ta da bu konteynerlerin sabitlenmesini istiyor. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Araçlar hasar görüyor, insana çarpma ihtimali var. En ufak bir yağış ve suyla beraber bunlar harekete geçiyor. Sadece sudan dolayı araçlar bir yere çarpmasa belki kuruyunca büyük hasarlar çıkmayacak. Ancak yokuş aşağı hızlanan demir konteynerler çarpınca kaportasını eziyor, farlarını kırıyor yani büyük hasarlar veriyor. Bu konteynerler bazı yerlerde asfalta çelik kancalarla sabitlenmiş. Özellikle yokuş yerlerde biz de böyle olmasını istiyoruz” diye konuştu.

ÖRNEK YENİMAHALLE ve PURSAKLAR

Yenimahalle ve Pursaklar Belediyeleri çöp konteynerleri konusunda diğer ilçelerden farklı bir uygulama hayata geçirmiş durumda. Yerin altına yapılan büyük ve geniş çöp atma yerleriyle çöpler yer altında toplanıyor. Ve büyük konteynerleri ihtiyaç kalmıyor. 2,5 metre yüksekliğindeki büyük konteynerlerin 1,65 metresi yerin altında geriye kalan kısmı yerinde üzerinde duruyor. Bu oluşabilecek sıkıntılara karşı önlem alınıyor.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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