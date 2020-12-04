Tehlikeli köpekleri besleyen 9 kişiye toplam 86 bin 67 TL ceza 

Adana’da polis, tehlikeli türler arasında bulunan ‘Pitbull’ ve ‘Dogo Argentino’ cinsi 14 köpeği muhafaza altına aldı. Köpeklerin sahibi 9 kişiye 86 bin 67 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri, ‘Pitbull’ ve ‘Dogo Argentino’ cinsi köpeklerin, vatandaşlar ile diğer hayvanlara saldırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tehlikeli hayvanlar kategorisinde bulunan, üretilmesi ve satılması ile sahiplendirilmesi yasak olan köpekleri besleyen kişilerin Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan adresleri tek tek tespit edildi. Polis, Gülbahçesi, Meydan, Tellidere, Alidede, Sinanpaşa, Ulubatlı Hasan, Osmangazi ve Beyceli Mahalleri'ndeki 9 köpeği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14’üncü Maddesini uygulayarak muhafaza altına aldı. Sokağa terk edilmiş 5 köpeği de bulan ekipler, toplam 14 hayvanı belediye barınağına teslim etti.

Köpeklerin sahiplerine toplam 86 bin 67 lira ceza yazıldı.