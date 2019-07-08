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Tehlikeli yolculuk

Sıcak havalarda serinlemek amacıyla kapısı açık seyahat eden bazı dolmuş şoförleri, yolcuların hayatını tehlikeye atıyor.
Tehlikeli yolculuk

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Başkent’te bazı dolmuş şoförleri kapı açık olarak ulaşım sağlıyor. Kliması olmayan ya da klima açmak istemeyen bazı şoförler, yolcuları serinletmek için bu yöntemi kullanıyor. Birçok yolcunun hayatını tehlikeye atan açık kapı, bazı yolcuların tepkisini çekse de sıcak havalardan bunalan birçok vatandaş tepkisini gösteremiyor.

KLİMA YERİNE BU YOL TERCİH EDİLİYOR

Sıcak havalarda serinlemek amacıyla kapısı açık seyahat eden bazı dolmuş şoförleri, yolcuların hayatını tehlikeye atıyor. Yaz aylarında Başkent caddelerinde çok sık karşılaşılan açık kapı, klima yerine kullanılıyor. Vatandaş trafik ekiplerinden ve ilgililerden kliması olmayan dolmuşların sefer yapmasına izin verilmemesini istiyor.

SICAK HAVA TEPKİYE ENGEL OLUYOR

Bazı vatandaşlar kapı açık seyahat edilmesinin kendi canlarını tehlikeye attığının farkında olduklarını, buna rağmen tepki gösteremediklerini belirtiyor. Vatandaşlar, “Havalar sıcak olduğundan bazı dolmuşların içerisinde seyahat etmek zor olabiliyor. Dolmuşun ya kliması olmuyor, ya da şoför açmıyor. Bu yüzden de kapıyı açtığında bir şey diyemiyoruz, çünkü ancak böyle serinleyebiliyoruz” diyor.

CEZAİ YAPTIRIMI VAR

Sık sık kapısı açık seyahat eden dolmuşlardan düşerek hayatını kaybeden ya da ağır yaralanan vatandaşlar oluyor. Trafik ekipleri kapısı açık seyreden dolmuş şoförlerini cezai işlem uyguluyor. 100 liranın üzerinde bir cezası olmasına rağmen birçok şoför bu kurala uymayarak, yolcuların hayatını tehlikeye atıyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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