  • BIST 1.377,800
  • Altın 500,71
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,2200
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar

Adana’da çocukların, üzerinde 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan elektrik trafosunun üzerine çıkıp süs havuzuna atlaması, yürekleri ağızlara getirdi.
Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla birlikte nisan ayından bu yana 10’dan fazla kişi, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında boğularak öldü. Alınan önlemlere rağmen bazı çocuklar yüzmek için akıntısı yüksek kanallara girerken, bazıları ise park ve bahçelerdeki süs havuzlarında serinliyor.

120720211059072204319.jpg
Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk serinlemek için ‘Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır’, ‘Dikkat ölüm tehlikesi’ yazılarıyla yapılan uyarılara karşın parktaki süs havuzuna girdi.
Çocuklar, süs havuzunun aydınlatılması için yapılan ve üzerinde ‘Ölüm tehlikesi’ yazan elektrik trafosunun üzerine çıkarak suya atladı. Hayatlarını hiçe sayan çocuklar, o anları çeken DHA muhabirinin uyarısı ile havuzdan çıkıp gözden kayboldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kadınsın yapamazsın' dediler, kendi çiftliğini kurdu12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:13
  • Esad rejimi durmak bilmiyor: Saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk da yaralandı12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:12
  • Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:10
  • Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:09
  • Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı idrak edilecek12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:06
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardım ödeme miktarlarını açıkladı12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:04
  • Adalet Bakanı'ndan uzlaştırma kurumu açıklaması12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:46
  • F-16'lar havalandı: Terör örgütüne bir darbe daha12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44
  • Bakan Yanık açıkladı: Sosyal yardım ödeme miktarları arttı12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:42
  • Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti