Tek ayakkabılı şampiyon Emine'nin yeni hedefi Avrupa'da altın

4 bin metrelik Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nın son 3 bin 500 metresini, ayakkabısının rakibinin çarpması sonucu çıkmasıyla tek ayakkabıyla koşarak altın madalyaya uzanan Muşlu Emine Akbingöl, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Portekiz'de düzenlenen 4 bin metrelik Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nın son 3 bin 500 metresini, ayakkabısının rakibinin çarpması sonucu çıkmasıyla tek ayakkabıyla koşarak altın madalyaya uzanan Muşlu Emine Akbingöl, yeni hedefini Gençler Avrupa Şampiyonası'nda birincilik olarak belirledi. Haftanın 7 günü antrenman yapan 19 yaşındaki Akbingöl, "7 yıldan bu yana bu işi tutkuyla yapıyorum. İstekli olduk mu hevesli olduk mu motivasyonumuz tam oldu mu gerçekten başarı geliyor" dedi.

Muş'un Varto ilçesinde 12 yaşındayken beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle altetizme başlayan Emine Akbingöl, 7 yıllık spor hayatına önemli başarılar sığdırdı. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi olan Akbingöl, Şubat 2019'da Portekiz'de yapılan Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda yaşadığı talihsizliğe rağmen şampiyon oldu. 4 bin metrelik yarışın 500'üncü metresinde rabininin çarpması sonucu çıkan ayakkabısını eline alarak son 3 bin 500 metreyi tek ayakkabıyla koşan Akbingöl, rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı. 2-3 Temmuz tarihlerinde Romanya'da 49'uncusu düzenlenen Balkan U-20 Gençler Şampiyonası'nda da 5 bin metreyi 17.27'lik derecesiyle en önde tamamalyan Akbingöl, burada da birincilik kürsüsüne çıktı.



YENİ HEDEF GENÇLER AVRUPA ŞAMPİYONASI



Romanya'dan dönen Emine Akbingöl, İsveç'te düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası için memleketi Muş'ta hazırlıklara ara vermeden başladı. Günde 22 kilometre koşan Akbingöl'ün yeni hedefi 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak şampiyonayı da altın madalya ile tamamlamak. Haftanın 7 günü sabah ve akşam antrenman yapan Akbingöl, "Başarının gelmesi için bunları yapmam gerekiyor. Sıkı bir çalışma içerisindeyim. Şu anda antrenörümüzle beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yaptığım spor biraz zor olsa da yaptığım işi seviyorum. 7 yıldan bu yana bu işi tutkuyla yapıyorum. İstekli olduk mu hevesli olduk mu motivasyonumuz tam oldu mu gerçekten başarı geliyor. Zorluklar ne olursa olsun başarıyoruz" diye konuştu.



'7 YIL ÖNCE BUNLARI DÜŞÜNEMİYORDUM'



Beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle atletizme başladığını belirten Emine Akbingöl, şunları söyledi:



"7 yıl önce spora başladığımda milli takıma girmek, yurt dışına gitmek, başarı kazanmak benim için tamamen bir hayaldi, düşünemiyordum. Sadece bölgelerde, Türkiye şampiyonalarında derece yapacağımı düşünüyordum. Önce bölgelerden başladım ve birinci oldum. Türkiye'de şampiyon olmaya başladım. Böyle küçük küçük başarılar geldikçe daha büyük başarılar hedefledim. Benden küçük, büyük sporcular ve özellik kız çocuklarına tavsiye ediyorum; eğer yetenekleri varsa, beden eğitimi öğretmenleri onları keşfetsin ve onları güzel bir yere getirsinler. Onlar da kendilerine inansınlar ki benim gibi güzel başarılar elde ederler. Hiçbir şey imkansız değil."



'ELİMİZDEN GELEN İMKANI SEFERBER EDECEĞİZ'



Başarılı atleti yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de bütün imkanlarını sporculara destek için seferber edeceklerini söyledi. Güler, "Gerek tesis, gerek malzeme, gerekse maddi destekler ve bunun yanında spor psikoloğumuz, spor psikiyatrımız da sağlık destekleriyle sporcularımızın dünya şampiyonası, hatta olimpiyatlarda yarışması adına elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Emine Akbingöl kardeşimiz burada çok büyük bir başarı elde etti, bizleri gururlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı. Kendisini canıgönülden tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere ve sporculara sağlamış olduğu destekleri bizler de taşra teşkilatı olarak sahaya yayıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz" diye konuştu.