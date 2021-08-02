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Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, tek doz aşılama ile yeterli koruyuculuğu sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.
Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, Covid-19 aşısında 1, 2 ve hatırlatma dozunun önemine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Turan, aşı şemasına uyulması gerektiğini belirterek, "Çünkü aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuğunun hangi sürelerde devam ettiğini ve hangi aralıklarla 2 doz aşının yapılması gerektiğini dünya da biz de netleştirdik. O yüzden aşı şeması tamamlanmamış bireylerin riski devam eder. Sinovac aşısı ile aşılanmış bir birey 28 gün sonra ikinci dozunu olmak zorunda. BioNTech ile aşılanmış olan birey yine BioNTech ile ikinci dozunu olmak zorunda. Çünkü tek doz aşılama sonrası da hastalığı geçirme ihtimalleri var. O sürede yeterli koruyuculuk sağlanamamış olabilir. O nedenle aşılama mutlaka aşı şemasına uyularak yapılmalı" dedi.

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'AŞIYA GÖRE 6 KAT DAHA FAZLA'

Prof. Dr. Turan, kişilerin aşı ile oluşabilecek yan etkilere yönelik korkusuna ilişkin, "Oysa şöyle bir durum söz konusu; eğer hastalığı geçirirseniz hastalığa bağlı oluşacak hasarların riski aşıya göre 6 kat daha fazla. O yüzden son literatür bilgisi de aslında bu noktada bize ışık tutuyor. Özellikle hastalığı geçiren bireylerin yaşayacağı sorunların, aşıya göre 6 kat daha fazla olduğu ifade edilmiş durumda. Biz bunları yarar-zarar oranını çok iyi düşünerek aslında öneriyoruz. Halkımız eminim bu konuda duyarlılık gösterecektir. Kendisine en uygun olanı seçecektir, diye düşünüyorum. Tek doz aşılama, aşı şemasında yerini almış bir aşılama durumu değil. Tek doz aşılama ile yeterli koruyuculuğu sağlamak da mümkün değil. O nedenle aşı şemasına uyulmak zorunda. Hangi aşı ile başlandıysa ikinci dozu yapılmalı. Biz bu konudaki net bilgileri zaten verdik, vermeye devam ediyoruz. O nedenle de aşı şemasının tamamlanmasına vurgu yapmak isterim" diye konuştu.

'SAYILARIN ARTTIĞINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Prof. Dr. Turan, bu dönemde hasta sayısının artabileceğini belirterek, "Bugünden söyleyecek en önemli şey; kişisel önlemlere dikkat edilmediği için hasta sayısı artacak. Çünkü dünyada da artan bulaştırıcılığı yüksek varyantların mevcudiyeti ülkemizde de bu durumun vaka artışları ile ortaya çıkacağını gösteriyor. O nedenle bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bireysel önlemlerimiz çok önemli. Sadece aşıya değil aynı zamanda pandeminin başında da söylediğimiz bireysel önlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Vaka artışı devam edecek gibi duruyor. Çünkü sonuçta bir açılma dönemi yaşadık. Pandemi döneminde halkımız çok yorulmuş ve sıkılmıştı. Yaz döneminde biraz onun rehavetine kapılındı. Şimdi de sayıların arttığını görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz" dedi. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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