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Tek hayali sağ kulağına kavuşmak

Doğuştan sağ kulağı olmayan Gaziantepli 11 yaşındaki Çiğdem Arslan, ameliyat olarak yaşadığı sıkıntıların sona ereceği günün hayaliyle yaşıyor.
Tek hayali sağ kulağına kavuşmak

Doğuştan sağ kulağı olmadığı için yaşadığı sıkıntıları gözyaşlarıyla anlatan Gaziantepli 11 yaşındaki Çiğdem Arslan, ameliyatla sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Gökçe Arslan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Çiğdem, sağ dış kulağı olmadan dünyaya geldi.

Aile, doğumdan bir süre sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Arslan'ın ameliyat edilmesi için gelişimini tamamlaması, 6 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi.

Sürekli kontrollere giden ve kızlarının gelişimini tamamladıktan sonra ameliyat için gün alan aile, heyecanla bekledikleri dönemde ameliyatı yapacak doktorun hastaneden ayrılması nedeniyle operasyonun iptal edildiği haberini aldı.

Yaklaşık 5 yıldır kızlarının ameliyatı için çabalayan aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadıkları operasyonun gerçekleştirilmesi için destek bekliyor.

"Doktor olup insanlara yardım etmek istiyorum"

Sosyal hayatta yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Çiğdem Arslan, yıllardır çok sevmesine rağmen saçlarını toplayamıyor.

Saçlarını açık bırakarak kulak bölgesini kapatmaya çalışan küçük kız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileride doktor olup insanlara yardım etmeyi istediğini söyledi.

"Ameliyat olup saçlarımı toplamayı hayal ediyorum." diyen Arslan, ameliyatı için 140 bin liraya ihtiyaç olduğunu, gerekli paranın toplanabilmesi için hayırseverlerden yardım beklediğini belirtti.

"Çok üzülüyor ve çevresinden çok etkileniyor"

Anne Gökçe Arslan da kızının doğuştan sağ kulağının olmadığını dile getirerek, çocuğunun sosyal hayatta rahat edebilmesi için çok çaba gösterdiklerini vurguladı.

Arslan, "Kızımın mutlu olmasını ve sağ kulağının duymasını istiyorum. Çünkü çok üzülüyor ve çevresinden çok etkileniyor. Kızımın ameliyat edilmesini ve sağlığına kavuşmasını istiyorum." dedi.

Eşinin tekstil işçisi olduğunu ve Valilik kanalıyla yardım kampanyası düzenlemeye çalıştıklarını aktaran Arslan, kızının sağlığına kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını kaydetti.

Arslan, kızının bu durumu nedeniyle yaşadığı üzüntünün, okul başarısını da olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

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