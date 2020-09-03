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Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

BURSA’da Nazım Ergün’e (65) ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Paşalar Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde çıktı. Nazım Ergün’e ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bütün evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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