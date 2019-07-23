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Tek kişilik kongre

Samsun'da 1'inci Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde mücadele edecek Vezirköprü Belediyespor'un olağanüstü genel kurulunda aday çıkmadı
Tek kişilik kongre

Samsun Süper Amatör Ligi'ne veda eden Vezirköprü Belediyespor, zor günler yaşıyor. Samsun 1'inci Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı camiada, olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ancak, Vezirköprü Amatör Spor Kulübü Güçlendirme Derneği Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü kongre için belirtilen saatte, salonda sadece Vezirköprü Belediyespor Başkanı Bünyamin Başar hazır bulundu. Mevcut başkan Bünyamin Başar'ın aday olmadığı, henüz yeni başkan adayının da çıkmadığı kulübün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 27 Temmuz'a ertelendi.

'KULÜP ORTADA BIRAKILDI'

Vezirköprü Belediyespor Kulübü Başkanı Bünyamin Başar, köklü kulüplerinin sahipsiz bırakıldığını söyledi. Başar, "1970 yılında kurulan, neredeyse yarım asırdır varlığını başarıyla sürdüren ve şu an 200 lisanslı futbolcusu bulunan kulübümüzün sahipsiz bırakılması hepimizin ayıbıdır. 5 kategoride mücadele eden Vezirköprü Belediyespor ilk defa böyle ortada bırakıldı" dedi.

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