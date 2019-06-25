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Tek suçu 30 yıldır ucuz ekmek satmak

Bursa’da 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için mahkemelik olan ve haksız bulunan fırıncı, davayı üst mahkemeye taşıdı.
Tek suçu 30 yıldır ucuz ekmek satmak

Bursa’da 400 gram ekmediği 1 liraya sattığı için mahkemelik olan ve haksız bulunan fırıncı, davayı üst mahkemeye taşıdı. Fırıncıya sevindirici haber Antalya’daki emsâl karardan geldi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin yerel mahkemenin kararını bozacağını düşündüğünü belirten Kazım Balaban, "Benim zararına satış yapmam hayatın olağan akışına ters. 30 yılda 10 milyon lira zarar etmem gerekir" dedi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban’ın uzun süredir 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için başına gelmeyen kalmadı. Vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek satan Balaban’ı diğer fırıncılar haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Fırına ihtar gönderildi. Daha sonra Balaban’a Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava edilerek bir bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi raporunda Balaban’ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurgulandı. Ayrıca fırının mülkü Balaban’a ait olmasına rağmen raporda günlük kirasının 135 lira gösterilmesi dikkat çekti.

Unu yüklü miktarda ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, işyerinin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, “Düşük maliyeti vatandaşın lehine kullanıyoruz. Ekmeği ucuza satıyoruz. Diğer fırıncı arkadaşlar beni "ucuz satıyorsun" diye dava ettiler. Ben kâr ediyorum. Nakit iş yapıyorum. Bütün girdilerim ekonomik olduğu için vatandaşa yansıtıyoruz. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendime özel imalatım var. 400 gram ekmeği 1 liraya satıyoruz” dedi.

Bilirkişinin 1 liraya satılan ekmeğe 1 lira 65 kuruşluk maliyet çıkarttığını vurgulayan Balaban, “O rapora göre, her ekmekte 65 kuruş zarar ediyorum. Günde bin 500 ekmek çıkarttığımı farz edersek günde bin lira zarar ediyorum. Ayda 30, yılda 365 bin lira zarar çıkıyor. 20 yıllık zararım 7 milyonu buluyor. Akıl mantık var. İddia edildiği gibi ben zarar etmiyorum. Kimse zararına iş yapmaz” diye konuştu.

Balaban, "Mahallî mahkeme bizim haksız olduğumuz kanaatine vardı. Biz de davayı bir üst mahkemeye taşıdık. Antalya’da bir meslektaşımıza ucuz ekmek sattığı için dava açılmış. O da davayı üst mahkeme olan Antalya Bölge Mahkemesi’ne taşıyıp davayı kazanmış. Biz de bu kararın emsal teşkil etmesini istiyoruz. Ucuz ekmek sattığımız için cezalandırılmayalım. Benim 30 yıllık müşterilerim, 10 tane çalışanım var. Para kazanmasam bu fiyata ekmeği nasıl satarım? Biz burada ucuz ekmek satarak insanların duasını da alıyoruz. Burada 30-40 yıllık müşterilerimiz var" dedi.

Fırından 30 yıldır ekmek alan vatandaşlar, "Bu fırından 30 yıldır ekmek alıyoruz. Çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Bize kaliteli ekmeği ucuza satıyor" diye konuştu.

Kaynak: Milli Gazete

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