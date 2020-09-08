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Tek tesiste yüzme havuzu ve kreş 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni dönem projeleri arasına aldığı ve yapımına kısa bir süre sonra başlanması düşünülen Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile Gündüz Bakımevi alanında incelemelerde bulundu.
Tek tesiste yüzme havuzu ve kreş 

Yenimahalle’nin 5’inci olimpik yüzme havuzu ve 11’inci gündüz bakımevi olarak Ata Mahallesinde yapımı planlanan alanı Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve ilgili birim müdürleri ile inceleyen Yaşar, projelerin detayları hakkında kurmaylarından bilgi aldı.

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Ata Mahallesine dev sosyal tesis
Ata mahallesi sakinlerinin yüzme ve diğer spor dallarından faydalanması, bölgenin kreş ve gündüz bakımevi ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımı planlanan sosyal tesisin temeli, 6 bin 800 metrekare arsa alanına atılacak. 
Olimpik yüzme havuzu, spor salonları ve gündüz bakımevini içerisinde barındıran dev sosyal tesiste; yüzme havuzu, aktif ve pasif spor salonu,  boks salonu, personel yemek salonu, mescit, sauna, kafeterya, doktor odası, bay-bayan soyunma-duş odaları olacak. Ayrıca tesiste, protokol, yönetim, cankurtaran odası ve teras da yer alacak.

Ata’nın minik sakinleri unutulmadı
Ata Mahallesi’nin minik sakinlerini de unutmayan Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 11’inci gündüz bakımevini sosyal tesis içerisine konumlandıracak. 200 öğrenciye kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatı sunmak amacıyla 2 bin metrekare inşaat alanına yapımı planlanan Ata Mahallesi Gündüz Bakımevinde; 16 adet sınıf, 4 adet uyku odası, çok amaçlı salon, yemekhane, doktor odası ve çocukların rahatlıkla oyun oynayabileceği açık alan bulunacak.

“Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz”
Hafta sonu mesaisini Ata Mahallesi’nde geçiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde bulunan bütün mahallelere eşit hizmet götürüyoruz. En uzak mahallelerimizden biri olan Ata Mahallesinin planlı ve düzenli olarak gelişim göstermesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Yenimahalle’de her mahalleye eşit hizmet var. Mahallemize verdiğimiz sözleri kısa zamanda tutacağız. Vatandaşlarımızın temiz ve güvenli bir ortamda spor yapması ve çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir gündüz bakımevini mahalleye kazandırmak amacıyla yapımını planladığımız bu sosyal tesisi en kısa zamanda Ata Mahallesine kazandıracağız” dedi.

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