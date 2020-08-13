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'Tek yaşıyorum, ölsem de kendim ölürüm'

İZMİR'de, yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, maskeleri kollarına takarak taşımaya devam etti.
'Tek yaşıyorum, ölsem de kendim ölürüm'

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan sosyal mesafe kuralına uyulması ile maske takılması yönündeki uyarılara rağmen İzmir'de bildik görüntüler oluşmaya devam ediyor.

Maske takma zorunluluğu getirilen illerden biri olan kentte, özellikle gençler, yasağa uymuyor. 

Hava sıcaklığının 34 dereceyi aştığı İzmir'de, cadde ve sokaklar ile meydanlarda dolaşan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazı vatandaşlar da maskelerini ya ceplerinde ya da koluna takarak, gezdi.

Maskesini koluna takıp çalıştığı kafeteryaya giden garson Emre Kasnak (24), "Artık bunalıyorum. 11 saat işyerinde takıyorum. Çok sıkıldım. Koronavirüsten korkmuyorum artık. Tek yaşıyorum zaten ölsem de kendim ölürüm" dedi.

Maskesini cebinde taşıyan Mustafa Ediz (23) de "Tramvaydan yeni indik. İşe gidiyoruz. 12 saat boyunca maskeyle çalışıyorum. Yolda yürürken tercih etmiyorum. İnsan sıkılıyor. İster istemez çıkartıyor insan. Uygun mu değil. Alışkın değiliz" diye konuştu.

Yine maske takmayanlardan Ahmet İnce (24), "Tramvaydan indim. Su aldım marketten. Su içmek için çıkardım" dedi.

Maske takmayan gençlerden Oğuzhan Tuncer (25), yemek yediği için maskesini takmadığını belirterek, "İkinci dalga geliyor korkuyoruz. Tehlikeli bir şey" şeklinde konuştu.

Maskesini koluna takan Mustafa Akbaş (27), "Acil çıktım, işe gidecektim. Hızlı çıktığım için takamadım. Durağa gidince takacaktım" dedi. 

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