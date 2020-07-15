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Tekel bayisinde silahlı saldırıya uğradı

KAĞITHANE'de, tekel bayisinde silahlı saldırıya uğrayan müşteri ayağından ve kalçasından vuruldu.
Tekel bayisinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, Gürsel Mahallesi Gelin Sokak'ta 20.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Ocak adlı müşteri, tekel bayisinde, bayi çalışanı arkadaşıyla sohbet ettiği sırada içeriye motosiklet kasklı bir kişi girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kasklı kişi, belinden çıkardığı tabancayla Ocak'a ateş etmeye başladı. Ayağına ve kalçasına kurşun isabet eden Kenan Ocak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, dışarıda kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı.

Tekel bayi çalışanının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kenan Ocak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

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