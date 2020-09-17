Tekerlekli sandalyenin kontrolünü kaybeden yaşlı adamı kurtarma anı kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı inerken kontrolü kaybeden yaşlı adamı, Berkay Atış kurtardı. Durumu fark edip yola fırlayan Atış, yaşlı adamı durdururken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlı bir adam tekerlekli sandalyeyle inerken kontrolü kaybetti. Durumu fark eden Berkay Atış (22), yola çıkıp yaşlı adamı durdurdu. O anlar, ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Görüntülerde, olayı fark eden Berkay Atış iş yerinden fırlayıp yola çıkıyor, yokuş aşağıya tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı adamı yaptığı müdahale ile durduruyor.