Tekirdağ, doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla ziyaretçilerini bekliyor

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında, bozulmamış doğası ve tesisleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sunuyor.

İstanbul'a yaklaşık 1 saatlik mesafedeki şehre gelen doğa tutkunları, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan konaklaması yapabiliyor, Saray ilçesinde de Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret edebiliyor.

Ganos Dağı eteklerinde yeşil ile mavinin buluştuğu Yeniköy ve Uçmakdere mahalleleri de eşsiz güzellikleriyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Tekirdağ, Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

Kentteki tarihi Rüstempaşa Camisi, Namık Kemal Evi ve Rakoczi Müzesi ise ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın tatil için her geçen yıl daha çok tercih edildiğini belirten Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'la en yakın turizm merkezlerinden birisi Tekirdağ'dır. Tekirdağ deniziyle, ormanlarıyla, kamp karavan alanlarıyla, gastronomisiyle adeta bir cazibe merkezi. İstanbul'a bir saatlik mesafedeki Tekirdağ eko turizm ve tarım turizmi özelliklerini de içinde bulundurmasından dolayı tüm kesimlere hizmet sunabilecek kapasiteye sahiptir. Paraşüt, yelken, dalış gibi aktivitelerin de yapılması Tekirdağ'ın tercih edilmesini sağlıyor."

Hacıoğlu, kentteki turizm tesislerinin salgın tedbirlerine uyarak faaliyetlerini sürdüreceğini aktardı.

"Tekirdağ'da 17 otelin Güvenli Turizm Sertifikası var"

Tekirdağ'ın hem görsel hem de yeme içme kültürü açısından oldukça zengin olduğunun altını çizen Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Adrenalin ve deniz sporları açısından da ayrı bir güzellik oluşturuyor. Salgın döneminde doğanın tercih edilmesi Tekirdağ'ı bu noktada cazibe merkezi yapmıştır. Tekirdağ birçok turizm imkanını sunduğu için ülkemizdeki en önemli tatil merkezlerinden birisidir. İlimiz artık günübirlik gelen insanların yeri olmaktan çıkmış durumda. Tekirdağ'da 17 otelin Güvenli Turizm Sertifikası var. Bu otellerimiz en iyi şekilde yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyor."

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi de normalleşme süreciyle turizm sektöründe hareketlilik yaşanacağını dile getirdi.

Özelikle yakın illerden çok sayıda kişinin Tekirdağ'ı tercih edeceğini beklediklerini vurgulayan Çebi, "Tekirdağ her sezon olduğu gibi yine misafirlerini bekliyor. Talepler gelmeye başladı. Turizm işletmelerimiz de bu taleplerden memnun. Tekirdağ özellikle doğa turizmi açısından tercih ediliyor. Buraya gelenler doğanın, denizin, paraşütle gökyüzünün tadını çıkarma fırsatı buluyor." diye konuştu.