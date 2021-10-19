Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık tarım arazisi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi’nin Yılancık Mevkiinde bulunan 54 bin 600 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık tarım arazisinin muhammen bedeli 1 milyon 418 bin 180 TL olarak ilan edildi.