Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık tarım arazisi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi’nin Yılancık Mevkiinde bulunan 54 bin 600 metre kare tarla icra yoluyla satılıyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık tarım arazisinin muhammen bedeli 1 milyon 418 bin 180 TL olarak ilan edildi.
Tarlanın mahalle yerleşim yerine 100-150 metre mesafede olduğu bildirildi.
Birinci Satış Günü: 15.12.2021 14:00
İkinci Satış Günü: 12.01.2022 14:00
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.