  • BIST 1.565
  • Altın 444,356
  • Dolar 7,4370
  • Euro 9,0765
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 11 °C
»

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım su tasarrufu çağrısı yaptı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaşanan kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım su tasarrufu çağrısı yaptı

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Tekirdağ'da da önceki yıllara göre yağışta ciddi bir azalma olduğunu belirtti. 

Bu azalmanın yüzeysel ve yeraltı sularında da kendini gösterdiğini aktaran Yıldırım, "Salgın sürecinde vatandaşlarımızın hijyen konusunda daha özenli davrandıklarını biliyoruz. Bu durum su kullanımını artırmaktadır. Muhakkak koronavirüsten korunmak için hijyen çok önemli. Hijyene dikkat edelim ancak su tasarrufunu da ihmal etmeyelim. Suyumuzu tasarruflu kullanarak az yağış almanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Musluklarınız damlatıyorsa mutlaka tamir ettirelim. Araştırmalara göre damlayan musluklar günde 30-200 litre suyun ziyan olmasına sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tasarruf için çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam doldurulup çalıştırılması, duş süresinin kısa tutulması, elleri yıkarken ve dişleri fırçalarken suyun boşa akıtılmaması çağrısında bulundu.

Su tankında biriktirilecek yağmur suyunun bahçe sulanması ve araba yıkanmasında kullanılabileceğini bildiren Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sebze ve meyvelerinizi akar suyun altında yıkamak yerine, bir kabın içinde yıkayalım. Yıkama sularını daha sonra çiçeklerimizi sulamak vs. için tekrar kullanalım. Bahçemizi sulamak için sabah ve akşamüstü gibi buharlaşmanın az olduğu saatleri tercih edelim. Aracınız çok kirlenmediyse su ile yıkamak yerine ıslak bezle silelim. Yıkamak gerekiyorsa geri dönüşümlü otomatik yıkama makinelerini tercih edelim. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki su, sadece insanlar için değil, bütün canlılar için hayati önem taşır. Suda diğer canlıların da hakkı vardır. Sokak hayvanlarının da hakkı olduğunu unutmayalım."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz çayırlarını korumak için harekete geçtiler12 Ocak 2021 Salı 18:29
  • Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı12 Ocak 2021 Salı 16:21
  • Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinde hedef 75 bin vatandaş12 Ocak 2021 Salı 11:30
  • ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün ikincisi de başarıyla çalıştırıldı12 Ocak 2021 Salı 10:23
  • '12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021' başvuruları başladı12 Ocak 2021 Salı 10:22
  • Kayak merkezlerinde son durum12 Ocak 2021 Salı 10:21
  • Doğu Anadolu'da kar yağışı, buzlanma ve don olayı bekleniyor12 Ocak 2021 Salı 10:10
  • Fatih'te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı11 Ocak 2021 Pazartesi 22:28
  • İzmir'de 5 katlı binanın çatı katında yangın paniğe neden oldu11 Ocak 2021 Pazartesi 21:00
  • Vali Çiçek: 8 bin yıl öncesine giden bir tarihin üzerinde yaşıyoruz11 Ocak 2021 Pazartesi 20:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti