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Tekirdağ'da 1611 kaçak cep telefonu ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir iş yerinde kaçak 1611 cep telefonu ile aksesuar ele geçirildi.
Tekirdağ'da 1611 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesindeki bir iş yerinde kaçak cep telefonları bulunduğunu belirledi. İş yerine baskın yapan polis, kaçak 1611 cep telefonu, 960 şarj adaptörü, 1080 şarj kablosu, 340 elektronik sigara ve 292 elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

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