  • BIST 1.448
  • Altın 523,935
  • Dolar 8,6060
  • Euro 10,4817
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 14 °C
»

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde aralarında husumet bulunan Abdullah B. (31), tartıştığı komşusu Sevgin E.'yi (33), bıçakla yaraladı. İkilinin tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak üzerinde oturan ve aralarında husumet bulunan Abdullah B. ile Sevgin E., karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah B. üzerinde taşıdığı bıçakla Sevgin E.'yi bacağından yaraladı. Arbede sırasında Sevgin E. de el çantası ile kendisini savunmaya çalıştı. Sokak üzerinde ikili arasında kovalamaca yaşanırken, bir kadın araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. 

Kadının da girişimiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sevgin E.'yi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Abdullah B.'yi gözaltına alarak, hakkında soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici08 Haziran 2021 Salı 17:13
  • Taciz iddiası ortalığı karıştırdı07 Haziran 2021 Pazartesi 22:12
  • Likya Yolu’nda erkek cesedi bulundu07 Haziran 2021 Pazartesi 21:15
  • Adıyaman’da uyuşturucuya 5 gözaltı07 Haziran 2021 Pazartesi 20:41
  • İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti07 Haziran 2021 Pazartesi 18:44
  • Kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı07 Haziran 2021 Pazartesi 17:50
  • Beton bloklar arasında gizlenen 49 kilo esrar ele geçirildi07 Haziran 2021 Pazartesi 17:46
  • İzmir'de 131 kaçak göçmen kurtarıldı07 Haziran 2021 Pazartesi 16:53
  • Sakarya’da taciz şüphelisi tutuklandı06 Haziran 2021 Pazar 07:49
  • Maltepe'de baraj kenarında dehşet06 Haziran 2021 Pazar 07:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti