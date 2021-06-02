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Tekirdağ'da deniz salyası açıklarda ve deniz dibinde etkisini sürdürüyor

Tekirdağ'da rüzgarın etkisiyle kıyılardan dağılan deniz salyası açıklarda ve deniz dibinde yoğunluk oluşturuyor.
Tekirdağ'da deniz salyası açıklarda ve deniz dibinde etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize ağ atamıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyalarının kıyılarda azalsa da açıklarda görüldüğünü söyledi.

Salya nedeniyle 2 aydır küçük tekne balıkçılarının ağla avcılık yapamadığını anlatan Pehlivanoğlu, "Salya azalır diye beklerken daha çok artmaya başladı. Rüzgarın esmesiyle şimdilik salya açığa gitti ve dibe çöktü. Bu, salyanın bittiği anlamına gelmesin. İnşallah yetkililerin gerekli çalışmalara başlamasıyla salya azalır diye ümit ediyoruz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Marmara Denizini Koruma Eylem Planı'nın balıkçıları sevindirdiğini dile getirdi.

Balıkçıların aylardır salya nedeniyle zorluk yaşadığını vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

"Rüzgar esince salya şimdilik kıyılardan gitti ama denizin dibinde hala var. Denize çıkıldığı zaman örümcek ağı gibi görünüyor zaten. İnşallah bir an önce bitmesini bekliyoruz. Arada ağ atmayı denesek de geri almakta zorlanıyoruz. Kıyıda ağ tamiri yapıyoruz. Arada çapariye çıkıp ekmek paramızı çıkartmaya çalışıyoruz. Salyanın bittiği, balıkçının güzel avcılık yaptığı günlerin gelmesini bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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