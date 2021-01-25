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Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı

Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinde aksamalar meydana geldi, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi.
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 50-60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle kıyılarda dalgalar oluşurken, deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Tekirdağ Karabiga-Avşa ve Marmara Adası feribot seferlerinde aksamalar yaşandı. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep, Marmara açıklarında demirledi. Adalara yapılan seferlerin lodosun etkisini yitirmesinin ardından başlayabileceği bildirildi. Öte yandan Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ ve Barbaros balıkçı barınaklarındaki balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu' ilçesinde de fırtına ve yağmur yağışı etkili oldu. Hızı saatte yer yer 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Balıkçı Cezmi Koç, "Hava fırtına olması nedeniyle balığa çıkamadık. Hava şartları kötü, havanın düzelmesiyle tekrar balığa çıkacağız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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