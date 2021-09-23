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Tekirdağ'da hafif ticari araç, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, hafif ticari aracın emniyet şeridinde giden motosiklete çarptığı kazada Fikri Sarıkaya (72) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. 
Tekirdağ'da hafif ticari araç, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Malkara- Keşan yolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Yıldız (54) yönetimindeki 59 US 385 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde giden Fikri Sarıkaya'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole devrilen motosikletteki sürücü Sarıkaya ile arkasında oturan Türkmenistan uyruklu Şiiri Yazıyev (36) ve hafif ticari aracın sürücüsü Yıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Fikri Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

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AYNI FABRİKADA ÇALIŞIYORLARMIŞ

Kazada ölen Fikri Sarıkaya ile yaralanan Şiiri Yazıyev'in bir fabrikada bekçi olarak çalıştıkları belirtildi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Süleyman Yıldız ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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