Tekirdağ'da kavga ihbarına giden bekçiler silahlı saldırıya uğradı: 1 şehit, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.